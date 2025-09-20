Injective Quants (QUNT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00243521 $ 0.00243521 $ 0.00243521 24 timer lav $ 0.00274255 $ 0.00274255 $ 0.00274255 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00243521$ 0.00243521 $ 0.00243521 24 timer høy $ 0.00274255$ 0.00274255 $ 0.00274255 All Time High $ 0.0313927$ 0.0313927 $ 0.0313927 Laveste pris $ 0.0014318$ 0.0014318 $ 0.0014318 Prisendring (1H) +0.25% Prisendring (1D) -4.32% Prisendring (7D) -8.32% Prisendring (7D) -8.32%

Injective Quants (QUNT) sanntidsprisen er $0.00251178. I løpet av de siste 24 timene har QUNT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00243521 og et toppnivå på $ 0.00274255, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QUNT er $ 0.0313927, mens den rekordlave prisen er $ 0.0014318.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QUNT endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, -4.32% over 24 timer og -8.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Injective Quants (QUNT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Opplagsforsyning 604.89M 604.89M 604.89M Total forsyning 604,886,557.0 604,886,557.0 604,886,557.0

Nåværende markedsverdi på Injective Quants er $ 1.52M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QUNT er 604.89M, med en total tilgang på 604886557.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.52M.