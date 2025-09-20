Infrared BGT (IBGT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.62 $ 2.62 $ 2.62 24 timer lav $ 2.86 $ 2.86 $ 2.86 24 timer høy 24 timer lav $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 24 timer høy $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 All Time High $ 11.74$ 11.74 $ 11.74 Laveste pris $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 Prisendring (1H) -2.03% Prisendring (1D) -7.39% Prisendring (7D) -0.05% Prisendring (7D) -0.05%

Infrared BGT (IBGT) sanntidsprisen er $2.64. I løpet av de siste 24 timene har IBGT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.62 og et toppnivå på $ 2.86, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IBGT er $ 11.74, mens den rekordlave prisen er $ 1.71.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IBGT endret seg med -2.03% i løpet av den siste timen, -7.39% over 24 timer og -0.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Infrared BGT (IBGT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 41.80M$ 41.80M $ 41.80M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 41.80M$ 41.80M $ 41.80M Opplagsforsyning 15.83M 15.83M 15.83M Total forsyning 15,828,404.82265444 15,828,404.82265444 15,828,404.82265444

Nåværende markedsverdi på Infrared BGT er $ 41.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IBGT er 15.83M, med en total tilgang på 15828404.82265444. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41.80M.