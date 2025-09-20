Infrared Bera (IBERA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.55 $ 2.55 $ 2.55 24 timer lav $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 24 timer høy 24 timer lav $ 2.55$ 2.55 $ 2.55 24 timer høy $ 2.8$ 2.8 $ 2.8 All Time High $ 8.98$ 8.98 $ 8.98 Laveste pris $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Prisendring (1H) -1.71% Prisendring (1D) -7.13% Prisendring (7D) +2.60% Prisendring (7D) +2.60%

Infrared Bera (IBERA) sanntidsprisen er $2.58. I løpet av de siste 24 timene har IBERA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.55 og et toppnivå på $ 2.8, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IBERA er $ 8.98, mens den rekordlave prisen er $ 1.41.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IBERA endret seg med -1.71% i løpet av den siste timen, -7.13% over 24 timer og +2.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Infrared Bera (IBERA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 210.46M$ 210.46M $ 210.46M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 210.46M$ 210.46M $ 210.46M Opplagsforsyning 81.35M 81.35M 81.35M Total forsyning 81,354,080.82139929 81,354,080.82139929 81,354,080.82139929

Nåværende markedsverdi på Infrared Bera er $ 210.46M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IBERA er 81.35M, med en total tilgang på 81354080.82139929. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 210.46M.