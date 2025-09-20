Dagens Infrared Bera livepris er 2.58 USD. Spor prisoppdateringer for IBERA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IBERA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Infrared Bera livepris er 2.58 USD. Spor prisoppdateringer for IBERA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IBERA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om IBERA

IBERA Prisinformasjon

IBERA Offisiell nettside

IBERA tokenomics

IBERA Prisprognose

Infrared Bera Pris (IBERA)

1 IBERA til USD livepris:

$2.58
$2.58
-7.10%1D
Infrared Bera (IBERA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:14:01 (UTC+8)

Infrared Bera (IBERA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 2.55
$ 2.55
24 timer lav
$ 2.8
$ 2.8
24 timer høy

$ 2.55
$ 2.55

$ 2.8
$ 2.8

$ 8.98
$ 8.98

$ 1.41
$ 1.41

-1.71%

-7.13%

+2.60%

+2.60%

Infrared Bera (IBERA) sanntidsprisen er $2.58. I løpet av de siste 24 timene har IBERA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.55 og et toppnivå på $ 2.8, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IBERA er $ 8.98, mens den rekordlave prisen er $ 1.41.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IBERA endret seg med -1.71% i løpet av den siste timen, -7.13% over 24 timer og +2.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Infrared Bera (IBERA) Markedsinformasjon

$ 210.46M
$ 210.46M

--
----

$ 210.46M
$ 210.46M

81.35M
81.35M

81,354,080.82139929
81,354,080.82139929

Nåværende markedsverdi på Infrared Bera er $ 210.46M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IBERA er 81.35M, med en total tilgang på 81354080.82139929. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 210.46M.

Infrared Bera (IBERA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Infrared Bera til USD ble $ -0.198355166248377.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Infrared Bera til USD ble $ +0.0977763240.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Infrared Bera til USD ble $ +0.0523345260.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Infrared Bera til USD ble $ +1.0476870091114456.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.198355166248377-7.13%
30 dager$ +0.0977763240+3.79%
60 dager$ +0.0523345260+2.03%
90 dager$ +1.0476870091114456+68.37%

Hva er Infrared Bera (IBERA)

Infrared Bera (IBERA) Ressurs

Infrared Bera Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Infrared Bera (IBERA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Infrared Bera (IBERA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Infrared Bera.

IBERA til lokale valutaer

Infrared Bera (IBERA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Infrared Bera (IBERA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IBERA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Infrared Bera (IBERA)

Hvor mye er Infrared Bera (IBERA) verdt i dag?
Live IBERA prisen i USD er 2.58 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IBERA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IBERA til USD er $ 2.58. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Infrared Bera?
Markedsverdien for IBERA er $ 210.46M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IBERA?
Den sirkulerende forsyningen av IBERA er 81.35M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIBERA ?
IBERA oppnådde en ATH-pris på 8.98 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IBERA?
IBERA så en ATL-pris på 1.41 USD.
Hva er handelsvolumet til IBERA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IBERA er -- USD.
Vil IBERA gå høyere i år?
IBERA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IBERA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:14:01 (UTC+8)

Infrared Bera (IBERA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

