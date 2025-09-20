InfinityBit Token Pris (IBIT)
--
+0.02%
-3.00%
-3.00%
InfinityBit Token (IBIT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har IBIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IBIT er $ 0.00481387, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IBIT endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og -3.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på InfinityBit Token er $ 37.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IBIT er 3.58B, med en total tilgang på 3585644039.741788. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.90K.
I løpet av i dag er prisendringen på InfinityBit Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på InfinityBit Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på InfinityBit Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på InfinityBit Token til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+0.02%
|30 dager
|$ 0
|-10.76%
|60 dager
|$ 0
|+20.58%
|90 dager
|$ 0
|--
InfinityBit will be the first Centralised Crypto Exchange (CEX) with on-chain verifiable proof of reserves. Experience unparalleled transparency where every asset held aligns 1:1 with the underlying asset, not fluctuating derivatives. Anyone can self-audit the exchange at any time. About InfinityBit Welcome to InfinityBit, the frontier crypto exchange, where blockchain technology meets market-leading AI. We are a technology-driven company, focused on reshaping the landscape of Centralised Crypto Exchanges (CEX). At InfinityBit, we pioneer innovations that revolutionize the cryptocurrency trading space and make it a more transparent, reliable, and user-friendly exchange to trade Bitcoin, Ethereum, buy LTC, and more. buy LTC The founding of InfinityBit Our crypto journey began under the visionary leadership of our Co-Founders Alyssa McKeown and Stefano. Alyssa, an exceptional tech maven, holds the positions of Director, CTO, and CVO, while Stefano brings his extraordinary marketing acumen to the role of CMO. Together, they are assembling a comprehensive team of dedicated and innovative professionals who are committed to pushing the boundaries of what is possible in blockchain and AI technology. Key Innovations Our uniqueness lies in our application of the revolutionary public permissioned blockchain, the FSB. Unlike any other, our centralised exchange is fully on-chain verifiable, promoting a level of transparency that is unprecedented in the industry. From deposits and withdrawals to trade executions, every transaction is visible and verifiable on the blockchain. This real-time self-audit capability offers an unmatched level of trust to our users. AI-Powered Trading We are also developing an AI-powered automated trading system that will bring the power of machine learning to the hands of our customers. This state-of-the-art system uses AI-driven trade signals to execute automated trades on the InfinityBit exchange, providing a significant edge in today's competitive trading environment. IBIT Token As part of our commitment to deliver value to our users, we accept the token IBIT, an ERC20 token on the Ethereum blockchain, for a 50% reduction in trading fees on our platform. In addition, IBIT holders can access our customizable, AI-powered automated trading system, giving them an advantage that is unparalleled in the industry. A transparent and open future At InfinityBit, we believe in the power of technology to create a more open, accessible, and fair financial future. We are committed to driving forward-thinking strategies, integrating emerging technologies seamlessly, and fostering a culture of innovation and transparency. We invite you to join us on this exciting journey and look forward to shaping the future of the crypto industry together.
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvor mye vil InfinityBit Token (IBIT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine InfinityBit Token (IBIT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for InfinityBit Token.
Sjekk InfinityBit Tokenprisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak InfinityBit Token (IBIT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IBIT tokenets omfattende tokenomics nå!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
|09-16 14:49:00
|Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.