InfinityBit Token (IBIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00481387$ 0.00481387 $ 0.00481387 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) -3.00% Prisendring (7D) -3.00%

InfinityBit Token (IBIT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har IBIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IBIT er $ 0.00481387, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IBIT endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og -3.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

InfinityBit Token (IBIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.83K$ 37.83K $ 37.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 37.90K$ 37.90K $ 37.90K Opplagsforsyning 3.58B 3.58B 3.58B Total forsyning 3,585,644,039.741788 3,585,644,039.741788 3,585,644,039.741788

Nåværende markedsverdi på InfinityBit Token er $ 37.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IBIT er 3.58B, med en total tilgang på 3585644039.741788. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.90K.