Infinity Skies (ISKY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Infinity Skies (ISKY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Infinity Skies (ISKY) Informasjon In Infinity Skies, players will build, socialize, trade, and undertake numerous adventures. Skyblocks (ISKY) tokens are the fuel that powers the Infinity Skies platform. Players will compete to build the most prestigious castle in the community while collecting rare NFT decorations, skins, and building components. They own their island in the sky on which they can build their castle and allow other users to visit. The ultimate goal is to become the King of Infinity Skies. Offisiell nettside: https://infinityskies.io/ Kjøp ISKY nå!

Infinity Skies (ISKY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Infinity Skies (ISKY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.63K $ 8.63K $ 8.63K Total forsyning: $ 18.36M $ 18.36M $ 18.36M Sirkulerende forsyning: $ 15.52M $ 15.52M $ 15.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.21K $ 10.21K $ 10.21K All-time high: $ 0.727568 $ 0.727568 $ 0.727568 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00055611 $ 0.00055611 $ 0.00055611 Lær mer om Infinity Skies (ISKY) pris

Infinity Skies (ISKY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Infinity Skies (ISKY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ISKY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ISKY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ISKYs tokenomics, kan du utforske ISKY tokenets livepris!

