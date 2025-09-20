Dagens Infinity Skies livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ISKY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ISKY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Infinity Skies livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ISKY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ISKY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Infinity Skies Pris (ISKY)

Ikke oppført

1 ISKY til USD livepris:

$0.00056052
$0.00056052$0.00056052
0.00%1D
Infinity Skies (ISKY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:26:24 (UTC+8)

Infinity Skies (ISKY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.727568
$ 0.727568$ 0.727568

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

--

-1.31%

-1.31%

Infinity Skies (ISKY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ISKY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ISKY er $ 0.727568, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ISKY endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -1.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Infinity Skies (ISKY) Markedsinformasjon

$ 8.70K
$ 8.70K$ 8.70K

--
----

$ 10.29K
$ 10.29K$ 10.29K

15.52M
15.52M 15.52M

18,360,936.23
18,360,936.23 18,360,936.23

Nåværende markedsverdi på Infinity Skies er $ 8.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ISKY er 15.52M, med en total tilgang på 18360936.23. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.29K.

Infinity Skies (ISKY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Infinity Skies til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Infinity Skies til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Infinity Skies til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Infinity Skies til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0-2.37%
60 dager$ 0+3.34%
90 dager$ 0--

Hva er Infinity Skies (ISKY)

In Infinity Skies, players will build, socialize, trade, and undertake numerous adventures. Skyblocks (ISKY) tokens are the fuel that powers the Infinity Skies platform. Players will compete to build the most prestigious castle in the community while collecting rare NFT decorations, skins, and building components. They own their island in the sky on which they can build their castle and allow other users to visit. The ultimate goal is to become the King of Infinity Skies.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Infinity Skies (ISKY) Ressurs

Offisiell nettside

Infinity Skies Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Infinity Skies (ISKY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Infinity Skies (ISKY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Infinity Skies.

Sjekk Infinity Skiesprisprognosen nå!

ISKY til lokale valutaer

Infinity Skies (ISKY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Infinity Skies (ISKY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ISKY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Infinity Skies (ISKY)

Hvor mye er Infinity Skies (ISKY) verdt i dag?
Live ISKY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ISKY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ISKY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Infinity Skies?
Markedsverdien for ISKY er $ 8.70K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ISKY?
Den sirkulerende forsyningen av ISKY er 15.52M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forISKY ?
ISKY oppnådde en ATH-pris på 0.727568 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ISKY?
ISKY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ISKY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ISKY er -- USD.
Vil ISKY gå høyere i år?
ISKY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ISKY prisprognosen for en mer grundig analyse.
