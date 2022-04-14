Infinity PAD (IPAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Infinity PAD (IPAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Infinity PAD (IPAD) Informasjon Infinity Pad is the dominant launchpad on BSC, with built-in compliance, fiat support, audited contracts, trustless escrow, & many liquidity supporting tools. Infinity Pad is founded by market-leading KOLs, and is powered by DAO Maker's Chainmaker Kit, giving it access to 300,000+ users from day 1 Offisiell nettside: https://infinitypad.com/ Kjøp IPAD nå!

Infinity PAD (IPAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Infinity PAD (IPAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 343.85K $ 343.85K $ 343.85K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 343.85K $ 343.85K $ 343.85K All-time high: $ 0.01029255 $ 0.01029255 $ 0.01029255 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00034385 $ 0.00034385 $ 0.00034385 Lær mer om Infinity PAD (IPAD) pris

Infinity PAD (IPAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Infinity PAD (IPAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IPAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IPAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IPADs tokenomics, kan du utforske IPAD tokenets livepris!

IPAD prisforutsigelse Vil du vite hvor IPAD kan være på vei? Vår IPAD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IPAD tokenets prisforutsigelse nå!

