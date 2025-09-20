Infinity PAD (IPAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00034171 $ 0.00034171 $ 0.00034171 24 timer lav $ 0.00034355 $ 0.00034355 $ 0.00034355 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00034171$ 0.00034171 $ 0.00034171 24 timer høy $ 0.00034355$ 0.00034355 $ 0.00034355 All Time High $ 0.01029255$ 0.01029255 $ 0.01029255 Laveste pris $ 0.00032257$ 0.00032257 $ 0.00032257 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) +0.15% Prisendring (7D) +1.31% Prisendring (7D) +1.31%

Infinity PAD (IPAD) sanntidsprisen er $0.0003426. I løpet av de siste 24 timene har IPAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00034171 og et toppnivå på $ 0.00034355, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IPAD er $ 0.01029255, mens den rekordlave prisen er $ 0.00032257.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IPAD endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, +0.15% over 24 timer og +1.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Infinity PAD (IPAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 342.60K$ 342.60K $ 342.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 342.60K$ 342.60K $ 342.60K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Infinity PAD er $ 342.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IPAD er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 342.60K.