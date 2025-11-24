Infinite Trading Protocol pris i dag

Sanntids Infinite Trading Protocol (ITP) pris i dag er $ 0.01540847, med en 3.13% endring de siste 24 timene. Nåværende ITP til USD konverteringssats er $ 0.01540847 per ITP.

Infinite Trading Protocol rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 73,559, med en sirkulerende forsyning på 4.80M ITP. I løpet av de siste 24 timene ITP har den blitt handlet mellom $ 0.01482931(laveste) og $ 0.01560859 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02969891, mens tidenes laveste notering var $ 0.01241365.

Kortsiktig har ITP beveget seg +0.49% i løpet av den siste timen og -13.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Infinite Trading Protocol (ITP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 73.56K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.12M Opplagsforsyning 4.80M Total forsyning 660,145,775.228335

Nåværende markedsverdi på Infinite Trading Protocol er $ 73.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ITP er 4.80M, med en total tilgang på 660145775.228335. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.12M.