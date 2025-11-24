Sanntidspris for Infinite Trading Protocol er i dag 0.01540847 USD.ITP markedsverdien er 73,559 USD. Spor sanntids ITP to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for Infinite Trading Protocol er i dag 0.01540847 USD.ITP markedsverdien er 73,559 USD. Spor sanntids ITP to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!
Sanntids Infinite Trading Protocol (ITP) pris i dag er $ 0.01540847, med en 3.13% endring de siste 24 timene. Nåværende ITP til USD konverteringssats er $ 0.01540847 per ITP.
Infinite Trading Protocol rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 73,559, med en sirkulerende forsyning på 4.80M ITP. I løpet av de siste 24 timene ITP har den blitt handlet mellom $ 0.01482931(laveste) og $ 0.01560859 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02969891, mens tidenes laveste notering var $ 0.01241365.
Kortsiktig har ITP beveget seg +0.49% i løpet av den siste timen og -13.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.
Nåværende markedsverdi på Infinite Trading Protocol er $ 73.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ITP er 4.80M, med en total tilgang på 660145775.228335. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.12M.
Infinite Trading Protocol prishistorikk USD
24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01482931
$ 0.01482931$ 0.01482931
24 timer lav
$ 0.01560859
$ 0.01560859$ 0.01560859
24 timer høy
$ 0.01482931
$ 0.01482931$ 0.01482931
$ 0.01560859
$ 0.01560859$ 0.01560859
$ 0.02969891
$ 0.02969891$ 0.02969891
$ 0.01241365
$ 0.01241365$ 0.01241365
+0.49%
+3.13%
-13.00%
-13.00%
Infinite Trading Protocol (ITP) Prishistorikk USD
I løpet av i dag er prisendringen på Infinite Trading Protocol til USD ble $ +0.00046793. I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Infinite Trading Protocol til USD ble $ -0.0034512661. I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Infinite Trading Protocol til USD ble $ -0.0057894105. I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Infinite Trading Protocol til USD ble $ -0.011970862037551517.
Periode
Endring (USD)
Endring (%)
I dag
$ +0.00046793
+3.13%
30 dager
$ -0.0034512661
-22.39%
60 dager
$ -0.0057894105
-37.57%
90 dager
$ -0.011970862037551517
-43.72%
Prisforutsigelse for Infinite Trading Protocol
Infinite Trading Protocol (ITP) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ITP for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Infinite Trading Protocol (ITP) prisprognose for 2040 (om 15 år)
I 2040 kan prisen på Infinite Trading Protocol potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.
MEXC-verktøy For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser. Vil du vite hva prisen for Infinite Trading Protocol vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for ITP prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Infinite Trading Protocol prisforutsigelser.
Folk spør også: Andre spørsmål om Infinite Trading Protocol
Hvor mye vil 1 Infinite Trading Protocol være verdt i 2030?
Hvis Infinite Trading Protocol skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Infinite Trading Protocol priser og forventet avkastning.
Hvor mye er Infinite Trading Protocol i dag?
Så Infinite Trading Protocol prisen i dag er $ 0.01540847. Sjekk vår prishistorikk-seksjon for å se historikk for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager.
Er Infinite Trading Protocol fortsatt en god investering?
Infinite Trading Protocol forblir en aktivt handlet kryptovaluta med kontinuerlig markedsdeltakelse og økosystemutvikling. Kryptoinvesteringer, slik som investering i ITP er imidlertid iboende volatile og bør samsvare med din personlige risikotoleranse. Utfør alltid uavhengig analyse (DYOR) og vurder markedsforholdene før du tar økonomiske beslutninger og investeringer.
Hva er det daglige handelsvolumet til Infinite Trading Protocol?
Infinite Trading Protocol verdt -- ble handlet på MEXC i løpet av de siste 24 timene.
Hva er den nåværende prisen på Infinite Trading Protocol?
Live-prisen til ITP oppdateres i sanntid basert på global handelsaktivitet på tvers av store børser, inkludert MEXC. Markedsprisene svinger kontinuerlig på grunn av endringer i likviditet, handelsvolum og generelt sentiment. For å se den nyeste prisen på Infinite Trading Protocol i din foretrukne valuta, gå til ITP pris for mer informasjon.
Hva påvirker prisen på Infinite Trading Protocol ?
Prisen på ITP påvirkes av flere viktige faktorer, inkludert generelt markedssentiment, handelsvolum, teknologisk utvikling og brukeradopsjonstrender. Bredere makroøkonomiske forhold som renteendringer, likviditetssykluser og regulatoriske signaler spiller også en viktig rolle i prisbevegelser.
For å holde deg oppdatert om markedsendringer og prosjektoppdateringer i sanntid, besøk MEXC News for de siste analysene og kryptoinnsiktene.
Hvilken token har det høyeste handelsvolumet på MEXC?
Nedenfor er de mest omsatte tokenene på MEXC basert på 24-timers handelsvolum akkurat nå. Priser og ytelse oppdateres kontinuerlig basert på markedsdata i sanntid.
Hvordan legger jeg inn en stop-loss- eller ta gevinst-ordre for ITP på MEXC?
MEXC støtter stop-loss og ta gevinst-ordrer for å hjelpe med å håndtere risiko automatisk.
1. Gå til spot- eller futures-handelsseksjonen og velg ITP/USDT-paret.
2. Velg “Stop-Limit“ eller “Trigger Order“ fra ordretypemenyen.
3. Angi trigger-pris (nivået som aktiverer ordren) og utførelsesprisen (prisen der den skal oppfylles).
4. Bekreft ordreinformasjonen din og send inn.
Din stop-loss-ordre aktiveres hvis Infinite Trading Protocols pris beveger seg mot din posisjon, mens en ta gevinst-ordre utføres automatisk når den når ditt målgevinstnivå.
For detaljerte eksempler og veiledninger, besøk MEXC spothandelsguide
Vil Infinite Trading Protocol prisen bli høyere i år?
Infinite Trading Protocol prisen kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektets utvikling. Sjekk ut Infinite Trading Protocol (ITP) prisforutsigelse for en mer grundig analyse.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel.
Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.