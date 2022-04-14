Infinite Sui Glitch (ISG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Infinite Sui Glitch (ISG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Infinite Sui Glitch (ISG) Informasjon nfinite Sui Glitch (ISG) is a community-driven memecoin developed exclusively on the innovative Sui blockchain. Its main purpose is to enable token holders to earn passive income through a unique automated dividend distribution mechanism. A 2% transaction fee on every buy and sell is collected and redistributed as dividends in SUI tokens to holders every 10 minutes. ISG merges meme culture and blockchain innovation, leveraging social media trends and viral marketing to rapidly expand and engage its community. Offisiell nettside: https://www.infinitesuiglitch.xyz/ Kjøp ISG nå!

Infinite Sui Glitch (ISG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Infinite Sui Glitch (ISG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.48K $ 12.48K $ 12.48K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.48K $ 12.48K $ 12.48K All-time high: $ 0.0011416 $ 0.0011416 $ 0.0011416 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Infinite Sui Glitch (ISG) pris

Infinite Sui Glitch (ISG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Infinite Sui Glitch (ISG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ISG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ISG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ISGs tokenomics, kan du utforske ISG tokenets livepris!

ISG prisforutsigelse Vil du vite hvor ISG kan være på vei? Vår ISG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ISG tokenets prisforutsigelse nå!

