Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Informasjon We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions. Offisiell nettside: https://www.iplr.site/ Kjøp IPLR nå!

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.18K $ 13.18K $ 13.18K Total forsyning: $ 938.75M $ 938.75M $ 938.75M Sirkulerende forsyning: $ 938.75M $ 938.75M $ 938.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.18K $ 13.18K $ 13.18K All-time high: $ 0.00214484 $ 0.00214484 $ 0.00214484 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) pris

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IPLR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IPLR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IPLRs tokenomics, kan du utforske IPLR tokenets livepris!

IPLR prisforutsigelse Vil du vite hvor IPLR kan være på vei? Vår IPLR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IPLR tokenets prisforutsigelse nå!

