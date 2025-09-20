Infinite Price Liquidity Rocket Pris (IPLR)
Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) sanntidsprisen er $0.00001404. I løpet av de siste 24 timene har IPLR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IPLR er $ 0.00214484, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000112.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IPLR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Infinite Price Liquidity Rocket er $ 13.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IPLR er 938.76M, med en total tilgang på 938762891.242339. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.18K.
I løpet av i dag er prisendringen på Infinite Price Liquidity Rocket til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Infinite Price Liquidity Rocket til USD ble $ +0.0000022140.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Infinite Price Liquidity Rocket til USD ble $ -0.0000025750.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Infinite Price Liquidity Rocket til USD ble $ +0.000001566058861384642.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|--
|30 dager
|$ +0.0000022140
|+15.77%
|60 dager
|$ -0.0000025750
|-18.34%
|90 dager
|$ +0.000001566058861384642
|+12.55%
We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions.
