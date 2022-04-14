Infinite Money Glitch (IMG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Infinite Money Glitch (IMG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Infinite Money Glitch (IMG) Informasjon Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders. At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. 4.5% of the tax gets sent to holders, while .5% gets sent to an Infrastructure wallet to help with development, marketing and general infrastructure. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts. Offisiell nettside: https://imgsolana.com/

Infinite Money Glitch (IMG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Infinite Money Glitch (IMG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Total forsyning: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M Sirkulerende forsyning: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M All-time high: $ 0.04171505 $ 0.04171505 $ 0.04171505 All-Time Low: $ 0.00147691 $ 0.00147691 $ 0.00147691 Nåværende pris: $ 0.001633 $ 0.001633 $ 0.001633 Lær mer om Infinite Money Glitch (IMG) pris

Infinite Money Glitch (IMG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Infinite Money Glitch (IMG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IMG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IMG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IMGs tokenomics, kan du utforske IMG tokenets livepris!

