Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Informasjon Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential! $imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2! With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀 Offisiell nettside: https://infinitemoneyglitchx2.netlify.app/ Kjøp IMGX2 nå!

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Infinite Money Glitch X2 (IMGX2), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.55K $ 21.55K $ 21.55K Total forsyning: $ 415.56M $ 415.56M $ 415.56M Sirkulerende forsyning: $ 415.56M $ 415.56M $ 415.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.55K $ 21.55K $ 21.55K All-time high: $ 0.00189496 $ 0.00189496 $ 0.00189496 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) pris

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IMGX2 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IMGX2 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IMGX2s tokenomics, kan du utforske IMGX2 tokenets livepris!

