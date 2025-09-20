Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00189496$ 0.00189496 $ 0.00189496 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.38% Prisendring (1D) +12.17% Prisendring (7D) +4.78% Prisendring (7D) +4.78%

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har IMGX2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IMGX2 er $ 0.00189496, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IMGX2 endret seg med -0.38% i løpet av den siste timen, +12.17% over 24 timer og +4.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.11K$ 26.11K $ 26.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.11K$ 26.11K $ 26.11K Opplagsforsyning 415.57M 415.57M 415.57M Total forsyning 415,565,542.642536 415,565,542.642536 415,565,542.642536

Nåværende markedsverdi på Infinite Money Glitch X2 er $ 26.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IMGX2 er 415.57M, med en total tilgang på 415565542.642536. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.11K.