Dagens Infinite Money Glitch X2 livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for IMGX2 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IMGX2 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om IMGX2

IMGX2 Prisinformasjon

IMGX2 Offisiell nettside

IMGX2 tokenomics

IMGX2 Prisprognose

Infinite Money Glitch X2 Logo

Infinite Money Glitch X2 Pris (IMGX2)

Ikke oppført

1 IMGX2 til USD livepris:

--
----
+12.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:26:43 (UTC+8)

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00189496
$ 0.00189496$ 0.00189496

$ 0
$ 0$ 0

-0.38%

+12.17%

+4.78%

+4.78%

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har IMGX2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IMGX2 er $ 0.00189496, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IMGX2 endret seg med -0.38% i løpet av den siste timen, +12.17% over 24 timer og +4.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Markedsinformasjon

$ 26.11K
$ 26.11K$ 26.11K

--
----

$ 26.11K
$ 26.11K$ 26.11K

415.57M
415.57M 415.57M

415,565,542.642536
415,565,542.642536 415,565,542.642536

Nåværende markedsverdi på Infinite Money Glitch X2 er $ 26.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IMGX2 er 415.57M, med en total tilgang på 415565542.642536. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.11K.

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Infinite Money Glitch X2 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Infinite Money Glitch X2 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Infinite Money Glitch X2 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Infinite Money Glitch X2 til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+12.17%
30 dager$ 0+37.88%
60 dager$ 0+8.00%
90 dager$ 0--

Hva er Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential! $imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2! With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Ressurs

Offisiell nettside

Infinite Money Glitch X2 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Infinite Money Glitch X2.

Sjekk Infinite Money Glitch X2prisprognosen nå!

IMGX2 til lokale valutaer

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IMGX2 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Hvor mye er Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) verdt i dag?
Live IMGX2 prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IMGX2-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IMGX2 til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Infinite Money Glitch X2?
Markedsverdien for IMGX2 er $ 26.11K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IMGX2?
Den sirkulerende forsyningen av IMGX2 er 415.57M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIMGX2 ?
IMGX2 oppnådde en ATH-pris på 0.00189496 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IMGX2?
IMGX2 så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til IMGX2?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IMGX2 er -- USD.
Vil IMGX2 gå høyere i år?
IMGX2 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IMGX2 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:26:43 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.