Infinite Money Glitch (IMG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00177162 $ 0.00177162 $ 0.00177162 24 timer lav $ 0.00205308 $ 0.00205308 $ 0.00205308 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00177162$ 0.00177162 $ 0.00177162 24 timer høy $ 0.00205308$ 0.00205308 $ 0.00205308 All Time High $ 0.04171505$ 0.04171505 $ 0.04171505 Laveste pris $ 0.00147691$ 0.00147691 $ 0.00147691 Prisendring (1H) +6.02% Prisendring (1D) +3.58% Prisendring (7D) -10.17% Prisendring (7D) -10.17%

Infinite Money Glitch (IMG) sanntidsprisen er $0.00190378. I løpet av de siste 24 timene har IMG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00177162 og et toppnivå på $ 0.00205308, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IMG er $ 0.04171505, mens den rekordlave prisen er $ 0.00147691.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IMG endret seg med +6.02% i løpet av den siste timen, +3.58% over 24 timer og -10.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Infinite Money Glitch (IMG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Opplagsforsyning 998.95M 998.95M 998.95M Total forsyning 998,947,927.661262 998,947,927.661262 998,947,927.661262

Nåværende markedsverdi på Infinite Money Glitch er $ 1.89M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IMG er 998.95M, med en total tilgang på 998947927.661262. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.89M.