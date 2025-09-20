Dagens Infinite Money Glitch livepris er 0.00190378 USD. Spor prisoppdateringer for IMG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IMG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Infinite Money Glitch livepris er 0.00190378 USD. Spor prisoppdateringer for IMG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IMG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Infinite Money Glitch Pris (IMG)

1 IMG til USD livepris:

$0.00190378
$0.00190378$0.00190378
+3.50%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Infinite Money Glitch (IMG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:22:14 (UTC+8)

Infinite Money Glitch (IMG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00177162
$ 0.00177162$ 0.00177162
24 timer lav
$ 0.00205308
$ 0.00205308$ 0.00205308
24 timer høy

$ 0.00177162
$ 0.00177162$ 0.00177162

$ 0.00205308
$ 0.00205308$ 0.00205308

$ 0.04171505
$ 0.04171505$ 0.04171505

$ 0.00147691
$ 0.00147691$ 0.00147691

+6.02%

+3.58%

-10.17%

-10.17%

Infinite Money Glitch (IMG) sanntidsprisen er $0.00190378. I løpet av de siste 24 timene har IMG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00177162 og et toppnivå på $ 0.00205308, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IMG er $ 0.04171505, mens den rekordlave prisen er $ 0.00147691.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IMG endret seg med +6.02% i løpet av den siste timen, +3.58% over 24 timer og -10.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Infinite Money Glitch (IMG) Markedsinformasjon

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

--
----

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

998.95M
998.95M 998.95M

998,947,927.661262
998,947,927.661262 998,947,927.661262

Nåværende markedsverdi på Infinite Money Glitch er $ 1.89M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IMG er 998.95M, med en total tilgang på 998947927.661262. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.89M.

Infinite Money Glitch (IMG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Infinite Money Glitch til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Infinite Money Glitch til USD ble $ -0.0010258390.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Infinite Money Glitch til USD ble $ -0.0012506119.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Infinite Money Glitch til USD ble $ -0.003191562960565731.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+3.58%
30 dager$ -0.0010258390-53.88%
60 dager$ -0.0012506119-65.69%
90 dager$ -0.003191562960565731-62.63%

Hva er Infinite Money Glitch (IMG)

Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders. At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. 4.5% of the tax gets sent to holders, while .5% gets sent to an Infrastructure wallet to help with development, marketing and general infrastructure. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Infinite Money Glitch (IMG) Ressurs

Offisiell nettside

Infinite Money Glitch Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Infinite Money Glitch (IMG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Infinite Money Glitch (IMG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Infinite Money Glitch.

Sjekk Infinite Money Glitchprisprognosen nå!

IMG til lokale valutaer

Infinite Money Glitch (IMG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Infinite Money Glitch (IMG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IMG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Infinite Money Glitch (IMG)

Hvor mye er Infinite Money Glitch (IMG) verdt i dag?
Live IMG prisen i USD er 0.00190378 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IMG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IMG til USD er $ 0.00190378. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Infinite Money Glitch?
Markedsverdien for IMG er $ 1.89M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IMG?
Den sirkulerende forsyningen av IMG er 998.95M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIMG ?
IMG oppnådde en ATH-pris på 0.04171505 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IMG?
IMG så en ATL-pris på 0.00147691 USD.
Hva er handelsvolumet til IMG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IMG er -- USD.
Vil IMG gå høyere i år?
IMG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IMG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:22:14 (UTC+8)

Infinite Money Glitch (IMG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

