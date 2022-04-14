Infinite Games (SN6) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Infinite Games (SN6), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Infinite Games (SN6) Informasjon Offisiell nettside: https://www.infinitegam.es/ Kjøp SN6 nå!

Infinite Games (SN6) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Infinite Games (SN6), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Total forsyning: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Sirkulerende forsyning: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M All-time high: $ 3.21 $ 3.21 $ 3.21 All-Time Low: $ 0.85259 $ 0.85259 $ 0.85259 Nåværende pris: $ 0.912114 $ 0.912114 $ 0.912114 Lær mer om Infinite Games (SN6) pris

Infinite Games (SN6) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Infinite Games (SN6) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SN6 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SN6 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SN6s tokenomics, kan du utforske SN6 tokenets livepris!

SN6 prisforutsigelse Vil du vite hvor SN6 kan være på vei? Vår SN6 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SN6 tokenets prisforutsigelse nå!

