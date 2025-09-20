Infinite Games (SN6) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.973256 $ 0.973256 $ 0.973256 24 timer lav $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 24 timer høy 24 timer lav $ 0.973256$ 0.973256 $ 0.973256 24 timer høy $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 All Time High $ 3.21$ 3.21 $ 3.21 Laveste pris $ 0.85259$ 0.85259 $ 0.85259 Prisendring (1H) +0.58% Prisendring (1D) -3.83% Prisendring (7D) -4.61% Prisendring (7D) -4.61%

Infinite Games (SN6) sanntidsprisen er $0.978919. I løpet av de siste 24 timene har SN6 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.973256 og et toppnivå på $ 1.018, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN6 er $ 3.21, mens den rekordlave prisen er $ 0.85259.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN6 endret seg med +0.58% i løpet av den siste timen, -3.83% over 24 timer og -4.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Infinite Games (SN6) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Opplagsforsyning 2.57M 2.57M 2.57M Total forsyning 2,569,017.269919334 2,569,017.269919334 2,569,017.269919334

Nåværende markedsverdi på Infinite Games er $ 2.51M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN6 er 2.57M, med en total tilgang på 2569017.269919334. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.51M.