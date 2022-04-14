Infinite BTC Reward (IBR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Infinite BTC Reward (IBR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Infinite BTC Reward (IBR) Informasjon $IBR introduces a new concept as the first-ever BTC rewards token, designed to redefine how cryptocurrency holders can generate passive income. By simply holding $IBR in your wallet, you unlock the ability to earn Bitcoin (BTC) rewards effortlessly, making it an innovative and accessible option for both seasoned investors and newcomers to the crypto space. The mechanics are elegantly simple yet powerful: a 5/5 rewards tax structure ensures that every transaction within the $IBR ecosystem contributes to the reward pool. 5% of each transaction is collected as a tax redistributed directly to $IBR holders in the form of BTC. Offisiell nettside: https://ibr.money/ Kjøp IBR nå!

Infinite BTC Reward (IBR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Infinite BTC Reward (IBR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 32.17K $ 32.17K $ 32.17K Total forsyning: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M Sirkulerende forsyning: $ 998.31M $ 998.31M $ 998.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 32.17K $ 32.17K $ 32.17K All-time high: $ 0.00149989 $ 0.00149989 $ 0.00149989 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Infinite BTC Reward (IBR) pris

Infinite BTC Reward (IBR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Infinite BTC Reward (IBR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IBR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IBR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IBRs tokenomics, kan du utforske IBR tokenets livepris!

IBR prisforutsigelse Vil du vite hvor IBR kan være på vei? Vår IBR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IBR tokenets prisforutsigelse nå!

