Infinite BTC Reward (IBR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00149989$ 0.00149989 $ 0.00149989 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -6.59% Prisendring (7D) -1.35% Prisendring (7D) -1.35%

Infinite BTC Reward (IBR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har IBR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IBR er $ 0.00149989, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IBR endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -6.59% over 24 timer og -1.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Infinite BTC Reward (IBR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.23K$ 32.23K $ 32.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.23K$ 32.23K $ 32.23K Opplagsforsyning 998.31M 998.31M 998.31M Total forsyning 998,305,726.454919 998,305,726.454919 998,305,726.454919

Nåværende markedsverdi på Infinite BTC Reward er $ 32.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IBR er 998.31M, med en total tilgang på 998305726.454919. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.23K.