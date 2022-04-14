infinite backrooms (IB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i infinite backrooms (IB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

infinite backrooms (IB) Informasjon Infinite Backrooms is a meme token launched on the Solana blockchain, inspired by the concept of the "backrooms" - an endless maze of surreal and unsettling rooms often depicted in internet culture. Designed to be both a fun experiment and a token that captures the imagination, Infinite Backrooms taps into the limitless creative potential of digital spaces and the growing world of decentralized finance. This project is rooted in the idea of infinite exploration, much like the endless hallways of the backrooms, providing an immersive and unconventional experience for the community. Offisiell nettside: https://www.infinitebackrooms.com/ Kjøp IB nå!

infinite backrooms (IB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for infinite backrooms (IB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 113.30K $ 113.30K $ 113.30K Total forsyning: $ 998.48M $ 998.48M $ 998.48M Sirkulerende forsyning: $ 998.48M $ 998.48M $ 998.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 113.30K $ 113.30K $ 113.30K All-time high: $ 0.01155285 $ 0.01155285 $ 0.01155285 All-Time Low: $ 0.00010046 $ 0.00010046 $ 0.00010046 Nåværende pris: $ 0.00011254 $ 0.00011254 $ 0.00011254 Lær mer om infinite backrooms (IB) pris

infinite backrooms (IB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak infinite backrooms (IB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IBs tokenomics, kan du utforske IB tokenets livepris!

