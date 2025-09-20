infinite backrooms (IB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01155285$ 0.01155285 $ 0.01155285 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.10% Prisendring (1D) -0.98% Prisendring (7D) -6.64% Prisendring (7D) -6.64%

infinite backrooms (IB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har IB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IB er $ 0.01155285, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IB endret seg med -1.10% i løpet av den siste timen, -0.98% over 24 timer og -6.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

infinite backrooms (IB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 128.17K$ 128.17K $ 128.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 128.17K$ 128.17K $ 128.17K Opplagsforsyning 998.48M 998.48M 998.48M Total forsyning 998,479,989.43009 998,479,989.43009 998,479,989.43009

Nåværende markedsverdi på infinite backrooms er $ 128.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IB er 998.48M, med en total tilgang på 998479989.43009. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 128.17K.