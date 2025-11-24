Hva er IGT

Infinitar Governance Token (IGT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Infinitar Governance Token (IGT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Infinitar Governance Token (IGT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Infinitar Governance Token (IGT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 568.64K $ 568.64K $ 568.64K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 468.53M $ 468.53M $ 468.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M All-time high: $ 0.680328 $ 0.680328 $ 0.680328 All-Time Low: $ 0.00116566 $ 0.00116566 $ 0.00116566 Nåværende pris: $ 0.00121365 $ 0.00121365 $ 0.00121365 Lær mer om Infinitar Governance Token (IGT) pris Kjøp IGT nå!

Infinitar Governance Token (IGT) Informasjon Offisiell nettside: https://www.infinitar.com/

Infinitar Governance Token (IGT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Infinitar Governance Token (IGT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IGT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IGT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IGTs tokenomics, kan du utforske IGT tokenets livepris!

IGT prisforutsigelse Vil du vite hvor IGT kan være på vei? Vår IGT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IGT tokenets prisforutsigelse nå!

