Infinitar Governance Token pris i dag

Sanntids Infinitar Governance Token (IGT) pris i dag er $ 0.00122898, med en 2.14% endring de siste 24 timene. Nåværende IGT til USD konverteringssats er $ 0.00122898 per IGT.

Infinitar Governance Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 575,441, med en sirkulerende forsyning på 468.53M IGT. I løpet av de siste 24 timene IGT har den blitt handlet mellom $ 0.00117459(laveste) og $ 0.00123627 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.680328, mens tidenes laveste notering var $ 0.00116566.

Kortsiktig har IGT beveget seg +0.54% i løpet av den siste timen og +4.55% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Infinitar Governance Token (IGT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 575.44K$ 575.44K $ 575.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Opplagsforsyning 468.53M 468.53M 468.53M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Infinitar Governance Token er $ 575.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IGT er 468.53M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.23M.