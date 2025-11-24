InfiniFi USD pris i dag

Sanntids InfiniFi USD (IUSD) pris i dag er $ 0.999817, med en 0.02% endring de siste 24 timene. Nåværende IUSD til USD konverteringssats er $ 0.999817 per IUSD.

InfiniFi USD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 152,317,865, med en sirkulerende forsyning på 152.36M IUSD. I løpet av de siste 24 timene IUSD har den blitt handlet mellom $ 0.999212(laveste) og $ 1.001 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.11, mens tidenes laveste notering var $ 0.903172.

Kortsiktig har IUSD beveget seg +0.01% i løpet av den siste timen og +0.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

InfiniFi USD (IUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 152.32M$ 152.32M $ 152.32M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 152.32M$ 152.32M $ 152.32M Opplagsforsyning 152.36M 152.36M 152.36M Total forsyning 152,356,686.031632 152,356,686.031632 152,356,686.031632

