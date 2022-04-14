Infinaeon (INF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Infinaeon (INF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Infinaeon (INF) Informasjon Infinaeon: The Infinitely Smarter Blockchain. The new iteration of Defi is here. Changing the way we view blockchains forever. Infinaeon is an innovative Layer 2 blockchain built on Ethereum, utilizing Ethereum as its native gas currency, similar to Base and Arbitrum. This cutting-edge platform introduces a unique mechanism that sets it apart from other chains: a dynamic allocation of gas fees to a smart contract for multiple purposes. The most important being the underlying asset of the chain will always appreciate in value. Offisiell nettside: https://infinaeon.com/ Teknisk dokument: https://infinaeon.com/whitepaper Kjøp INF nå!

Infinaeon (INF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Infinaeon (INF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 492.10K $ 492.10K $ 492.10K Total forsyning: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Sirkulerende forsyning: $ 401.84M $ 401.84M $ 401.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 514.34K $ 514.34K $ 514.34K All-time high: $ 0.01577099 $ 0.01577099 $ 0.01577099 All-Time Low: $ 0.0010854 $ 0.0010854 $ 0.0010854 Nåværende pris: $ 0.00122461 $ 0.00122461 $ 0.00122461 Lær mer om Infinaeon (INF) pris

Infinaeon (INF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Infinaeon (INF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INFs tokenomics, kan du utforske INF tokenets livepris!

INF prisforutsigelse Vil du vite hvor INF kan være på vei? Vår INF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se INF tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!