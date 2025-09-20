Infinaeon (INF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00116502 24 timer lav $ 0.00134132 24 timer høy All Time High $ 0.01577099 Laveste pris $ 0.0010854 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) +1.26% Prisendring (7D) -6.04%

Infinaeon (INF) sanntidsprisen er $0.0012916. I løpet av de siste 24 timene har INF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00116502 og et toppnivå på $ 0.00134132, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INF er $ 0.01577099, mens den rekordlave prisen er $ 0.0010854.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INF endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, +1.26% over 24 timer og -6.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Infinaeon (INF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 518.68K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 542.12K Opplagsforsyning 401.84M Total forsyning 420,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Infinaeon er $ 518.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INF er 401.84M, med en total tilgang på 420000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 542.12K.