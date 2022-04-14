INDIE CRUSH (INDIE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i INDIE CRUSH (INDIE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

INDIE CRUSH (INDIE) Informasjon IndieCru.sh is a community-based validation platform designed for indie developers to test their applications before launch. Developers create testing programs to collect feedback, identify bugs, and improve user experience. Testers are rewarded with $INDIE tokens for their participation. This system helps prevent failed launches by enabling early product validation, improving quality, and fostering community involvement. The platform supports private and public testing, structured feedback threads, and analytics to support product improvement cycles. Offisiell nettside: https://www.indiecru.sh Teknisk dokument: https://www.indiecru.sh/$indie Kjøp INDIE nå!

Markedsverdi: $ 21.91K
Total forsyning: $ 999.87M
Sirkulerende forsyning: $ 999.87M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.91K
All-time high: $ 0
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

INDIE CRUSH (INDIE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak INDIE CRUSH (INDIE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INDIE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INDIE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INDIEs tokenomics, kan du utforske INDIE tokenets livepris!

