Dagens INDIE CRUSH livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for INDIE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Mer om INDIE

INDIE Prisinformasjon

INDIE teknisk dokument

INDIE Offisiell nettside

INDIE tokenomics

INDIE Prisprognose

INDIE CRUSH Logo

INDIE CRUSH Pris (INDIE)

Ikke oppført

1 INDIE til USD livepris:

--
----
-0.80%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
INDIE CRUSH (INDIE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:11:22 (UTC+8)

INDIE CRUSH (INDIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.85%

+0.77%

+0.77%

INDIE CRUSH (INDIE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har INDIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INDIE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INDIE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.85% over 24 timer og +0.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

INDIE CRUSH (INDIE) Markedsinformasjon

$ 23.74K
$ 23.74K$ 23.74K

--
----

$ 23.74K
$ 23.74K$ 23.74K

999.87M
999.87M 999.87M

999,869,221.8900683
999,869,221.8900683 999,869,221.8900683

Nåværende markedsverdi på INDIE CRUSH er $ 23.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INDIE er 999.87M, med en total tilgang på 999869221.8900683. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.74K.

INDIE CRUSH (INDIE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på INDIE CRUSH til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på INDIE CRUSH til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på INDIE CRUSH til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på INDIE CRUSH til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.85%
30 dager$ 0+12.99%
60 dager$ 0-49.24%
90 dager$ 0--

Hva er INDIE CRUSH (INDIE)

IndieCru.sh is a community-based validation platform designed for indie developers to test their applications before launch. Developers create testing programs to collect feedback, identify bugs, and improve user experience. Testers are rewarded with $INDIE tokens for their participation. This system helps prevent failed launches by enabling early product validation, improving quality, and fostering community involvement. The platform supports private and public testing, structured feedback threads, and analytics to support product improvement cycles.

INDIE CRUSH (INDIE) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

INDIE CRUSH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil INDIE CRUSH (INDIE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine INDIE CRUSH (INDIE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for INDIE CRUSH.

Sjekk INDIE CRUSHprisprognosen nå!

INDIE til lokale valutaer

INDIE CRUSH (INDIE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak INDIE CRUSH (INDIE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INDIE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om INDIE CRUSH (INDIE)

Hvor mye er INDIE CRUSH (INDIE) verdt i dag?
Live INDIE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende INDIE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på INDIE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for INDIE CRUSH?
Markedsverdien for INDIE er $ 23.74K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av INDIE?
Den sirkulerende forsyningen av INDIE er 999.87M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINDIE ?
INDIE oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på INDIE?
INDIE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til INDIE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INDIE er -- USD.
Vil INDIE gå høyere i år?
INDIE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INDIE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:11:22 (UTC+8)

