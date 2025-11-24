Indexy pris i dag

Sanntids Indexy (I) pris i dag er $ 0.00003429, med en 6.85% endring de siste 24 timene. Nåværende I til USD konverteringssats er $ 0.00003429 per I.

Indexy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,430,266, med en sirkulerende forsyning på 100.00B I. I løpet av de siste 24 timene I har den blitt handlet mellom $ 0.0000323(laveste) og $ 0.00003843 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00017086, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001906.

Kortsiktig har I beveget seg +0.79% i løpet av den siste timen og -44.81% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Indexy (I) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

