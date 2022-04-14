Indexed Finance (NDX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Indexed Finance (NDX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Indexed Finance (NDX) Informasjon Indexed Finance is a project focused on the development of passive portfolio management strategies for the Ethereum network. Indexed Finance is managed by the holders of its governance token NDX, which is used to vote on proposals for protocol updates and high level index management such as the definition of market sectors and the creation of new management strategies. Offisiell nettside: https://indexed.finance/ Kjøp NDX nå!

Indexed Finance (NDX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Indexed Finance (NDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.92K $ 13.92K $ 13.92K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 40.39K $ 40.39K $ 40.39K All-time high: $ 27.71 $ 27.71 $ 27.71 All-Time Low: $ 0.00233242 $ 0.00233242 $ 0.00233242 Nåværende pris: $ 0.00403535 $ 0.00403535 $ 0.00403535 Lær mer om Indexed Finance (NDX) pris

Indexed Finance (NDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Indexed Finance (NDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NDX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NDXs tokenomics, kan du utforske NDX tokenets livepris!

NDX prisforutsigelse Vil du vite hvor NDX kan være på vei? Vår NDX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NDX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!