Indexed Finance (NDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00363355 24 timer høy $ 0.00406127 All Time High $ 27.71 Laveste pris $ 0.00233242 Prisendring (1H) +10.94% Prisendring (1D) +0.34% Prisendring (7D) +0.16%

Indexed Finance (NDX) sanntidsprisen er $0.00403814. I løpet av de siste 24 timene har NDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00363355 og et toppnivå på $ 0.00406127, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NDX er $ 27.71, mens den rekordlave prisen er $ 0.00233242.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NDX endret seg med +10.94% i løpet av den siste timen, +0.34% over 24 timer og +0.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Indexed Finance (NDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.92K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.38K Opplagsforsyning 3.45M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Indexed Finance er $ 13.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NDX er 3.45M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.38K.