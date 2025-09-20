Dagens Indexed Finance livepris er 0.00403814 USD. Spor prisoppdateringer for NDX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NDX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Indexed Finance livepris er 0.00403814 USD. Spor prisoppdateringer for NDX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NDX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Indexed Finance Pris (NDX)

1 NDX til USD livepris:

$0.00403814
$0.00403814
+0.30%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Indexed Finance (NDX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:26:36 (UTC+8)

Indexed Finance (NDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+10.94%

+0.34%

+0.16%

+0.16%

Indexed Finance (NDX) sanntidsprisen er $0.00403814. I løpet av de siste 24 timene har NDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00363355 og et toppnivå på $ 0.00406127, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NDX er $ 27.71, mens den rekordlave prisen er $ 0.00233242.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NDX endret seg med +10.94% i løpet av den siste timen, +0.34% over 24 timer og +0.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Indexed Finance (NDX) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Indexed Finance er $ 13.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NDX er 3.45M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.38K.

Indexed Finance (NDX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Indexed Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Indexed Finance til USD ble $ -0.0000241545.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Indexed Finance til USD ble $ +0.0000338501.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Indexed Finance til USD ble $ +0.000033962986640367.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.34%
30 dager$ -0.0000241545-0.59%
60 dager$ +0.0000338501+0.84%
90 dager$ +0.000033962986640367+0.85%

Hva er Indexed Finance (NDX)

Indexed Finance is a project focused on the development of passive portfolio management strategies for the Ethereum network. Indexed Finance is managed by the holders of its governance token NDX, which is used to vote on proposals for protocol updates and high level index management such as the definition of market sectors and the creation of new management strategies.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Indexed Finance (NDX) Ressurs

Indexed Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Indexed Finance (NDX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Indexed Finance (NDX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Indexed Finance.

Sjekk Indexed Financeprisprognosen nå!

NDX til lokale valutaer

Indexed Finance (NDX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Indexed Finance (NDX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NDX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Indexed Finance (NDX)

Hvor mye er Indexed Finance (NDX) verdt i dag?
Live NDX prisen i USD er 0.00403814 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NDX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NDX til USD er $ 0.00403814. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Indexed Finance?
Markedsverdien for NDX er $ 13.92K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NDX?
Den sirkulerende forsyningen av NDX er 3.45M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNDX ?
NDX oppnådde en ATH-pris på 27.71 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NDX?
NDX så en ATL-pris på 0.00233242 USD.
Hva er handelsvolumet til NDX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NDX er -- USD.
Vil NDX gå høyere i år?
NDX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NDX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:26:36 (UTC+8)

