INCUM (INCUM) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i INCUM (INCUM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

INCUM (INCUM) Informasjon

INCUM is an innovative cryptocurrency token designed to generate automatic passive income for its holders. By simply holding at least 100,000 INCUM tokens, users receive hourly distributions directly into their wallets, derived from a 5% tax applied to all transactions (buys, sells, and transfers).

This unique mechanism encourages long-term holding, provides effortless hourly earnings, and rewards committed community members. With 100% liquidity, no team allocations, and complete transparency, INCUM offers a straightforward way for crypto investors to enjoy consistent and compounding passive returns.

Offisiell nettside:
https://incum.money

INCUM (INCUM) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for INCUM (INCUM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 4.86K
$ 4.86K$ 4.86K
Total forsyning:
$ 999.61M
$ 999.61M$ 999.61M
Sirkulerende forsyning: $ 999.61M
$ 999.61M
$ 999.61M$ 999.61M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.86K
$ 4.86K
$ 4.86K$ 4.86K
All-time high:
$ 0.00181203
$ 0.00181203$ 0.00181203
All-Time Low: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Nåværende pris: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

INCUM (INCUM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak INCUM (INCUM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet INCUM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange INCUM tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår INCUMs tokenomics, kan du utforske INCUM tokenets livepris!

Hvorfor bør du velge MEXC?

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.