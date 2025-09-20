Dagens INCUM livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for INCUM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INCUM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens INCUM livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for INCUM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INCUM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om INCUM

INCUM Prisinformasjon

INCUM Offisiell nettside

INCUM tokenomics

INCUM Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

INCUM Logo

INCUM Pris (INCUM)

Ikke oppført

1 INCUM til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
INCUM (INCUM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:25:59 (UTC+8)

INCUM (INCUM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00181203
$ 0.00181203$ 0.00181203

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.58%

-4.58%

INCUM (INCUM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har INCUM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INCUM er $ 0.00181203, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INCUM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

INCUM (INCUM) Markedsinformasjon

$ 4.86K
$ 4.86K$ 4.86K

--
----

$ 4.86K
$ 4.86K$ 4.86K

999.61M
999.61M 999.61M

999,605,994.786751
999,605,994.786751 999,605,994.786751

Nåværende markedsverdi på INCUM er $ 4.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INCUM er 999.61M, med en total tilgang på 999605994.786751. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.86K.

INCUM (INCUM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på INCUM til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på INCUM til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på INCUM til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på INCUM til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+36.95%
60 dager$ 0+25.41%
90 dager$ 0--

Hva er INCUM (INCUM)

INCUM is an innovative cryptocurrency token designed to generate automatic passive income for its holders. By simply holding at least 100,000 INCUM tokens, users receive hourly distributions directly into their wallets, derived from a 5% tax applied to all transactions (buys, sells, and transfers). This unique mechanism encourages long-term holding, provides effortless hourly earnings, and rewards committed community members. With 100% liquidity, no team allocations, and complete transparency, INCUM offers a straightforward way for crypto investors to enjoy consistent and compounding passive returns.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

INCUM (INCUM) Ressurs

Offisiell nettside

INCUM Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil INCUM (INCUM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine INCUM (INCUM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for INCUM.

Sjekk INCUMprisprognosen nå!

INCUM til lokale valutaer

INCUM (INCUM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak INCUM (INCUM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INCUM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om INCUM (INCUM)

Hvor mye er INCUM (INCUM) verdt i dag?
Live INCUM prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende INCUM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på INCUM til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for INCUM?
Markedsverdien for INCUM er $ 4.86K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av INCUM?
Den sirkulerende forsyningen av INCUM er 999.61M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINCUM ?
INCUM oppnådde en ATH-pris på 0.00181203 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på INCUM?
INCUM så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til INCUM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INCUM er -- USD.
Vil INCUM gå høyere i år?
INCUM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INCUM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:25:59 (UTC+8)

INCUM (INCUM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.