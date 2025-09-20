INCUM (INCUM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00181203$ 0.00181203 $ 0.00181203 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.58% Prisendring (7D) -4.58%

INCUM (INCUM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har INCUM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INCUM er $ 0.00181203, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INCUM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

INCUM (INCUM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Opplagsforsyning 999.61M 999.61M 999.61M Total forsyning 999,605,994.786751 999,605,994.786751 999,605,994.786751

Nåværende markedsverdi på INCUM er $ 4.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INCUM er 999.61M, med en total tilgang på 999605994.786751. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.86K.