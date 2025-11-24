IncogniFi pris i dag

Sanntids IncogniFi (INFI) pris i dag er $ 0.01045461, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende INFI til USD konverteringssats er $ 0.01045461 per INFI.

IncogniFi rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,409.14, med en sirkulerende forsyning på 900.00K INFI. I løpet av de siste 24 timene INFI har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04518864, mens tidenes laveste notering var $ 0.01045461.

Kortsiktig har INFI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -8.81% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

IncogniFi (INFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.41K$ 9.41K $ 9.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.45K$ 10.45K $ 10.45K Opplagsforsyning 900.00K 900.00K 900.00K Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på IncogniFi er $ 9.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INFI er 900.00K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.45K.