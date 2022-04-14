Inception Restaked ETH (INETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Inception Restaked ETH (INETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Inception Restaked ETH (INETH) Informasjon InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users. Offisiell nettside: https://www.inceptionlrt.com/ Teknisk dokument: https://docs.inceptionlrt.com/ Kjøp INETH nå!

Inception Restaked ETH (INETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Inception Restaked ETH (INETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 116.73K $ 116.73K $ 116.73K Total forsyning: $ 36.76 $ 36.76 $ 36.76 Sirkulerende forsyning: $ 36.76 $ 36.76 $ 36.76 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 116.73K $ 116.73K $ 116.73K All-time high: $ 4,971.31 $ 4,971.31 $ 4,971.31 All-Time Low: $ 1,270.63 $ 1,270.63 $ 1,270.63 Nåværende pris: $ 3,175.09 $ 3,175.09 $ 3,175.09 Lær mer om Inception Restaked ETH (INETH) pris

Inception Restaked ETH (INETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Inception Restaked ETH (INETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INETHs tokenomics, kan du utforske INETH tokenets livepris!

