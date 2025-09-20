Dagens Inception Restaked ETH livepris er 3,175.09 USD. Spor prisoppdateringer for INETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Inception Restaked ETH livepris er 3,175.09 USD. Spor prisoppdateringer for INETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk INETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om INETH

INETH Prisinformasjon

INETH teknisk dokument

INETH Offisiell nettside

INETH tokenomics

INETH Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Inception Restaked ETH Logo

Inception Restaked ETH Pris (INETH)

Ikke oppført

1 INETH til USD livepris:

$3,175.09
$3,175.09$3,175.09
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Inception Restaked ETH (INETH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:20:36 (UTC+8)

Inception Restaked ETH (INETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4,971.31
$ 4,971.31$ 4,971.31

$ 1,270.63
$ 1,270.63$ 1,270.63

--

--

-20.77%

-20.77%

Inception Restaked ETH (INETH) sanntidsprisen er $3,175.09. I løpet av de siste 24 timene har INETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INETH er $ 4,971.31, mens den rekordlave prisen er $ 1,270.63.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INETH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -20.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Inception Restaked ETH (INETH) Markedsinformasjon

$ 116.73K
$ 116.73K$ 116.73K

--
----

$ 116.73K
$ 116.73K$ 116.73K

36.76
36.76 36.76

36.76348378554621
36.76348378554621 36.76348378554621

Nåværende markedsverdi på Inception Restaked ETH er $ 116.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INETH er 36.76, med en total tilgang på 36.76348378554621. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 116.73K.

Inception Restaked ETH (INETH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Inception Restaked ETH til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Inception Restaked ETH til USD ble $ -919.1241006730.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Inception Restaked ETH til USD ble $ -502.1957300660.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Inception Restaked ETH til USD ble $ +833.9250539918065.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -919.1241006730-28.94%
60 dager$ -502.1957300660-15.81%
90 dager$ +833.9250539918065+35.62%

Hva er Inception Restaked ETH (INETH)

InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Inception Restaked ETH (INETH) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Inception Restaked ETH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Inception Restaked ETH (INETH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Inception Restaked ETH (INETH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Inception Restaked ETH.

Sjekk Inception Restaked ETHprisprognosen nå!

INETH til lokale valutaer

Inception Restaked ETH (INETH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Inception Restaked ETH (INETH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om INETH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Inception Restaked ETH (INETH)

Hvor mye er Inception Restaked ETH (INETH) verdt i dag?
Live INETH prisen i USD er 3,175.09 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende INETH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på INETH til USD er $ 3,175.09. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Inception Restaked ETH?
Markedsverdien for INETH er $ 116.73K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av INETH?
Den sirkulerende forsyningen av INETH er 36.76 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forINETH ?
INETH oppnådde en ATH-pris på 4,971.31 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på INETH?
INETH så en ATL-pris på 1,270.63 USD.
Hva er handelsvolumet til INETH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for INETH er -- USD.
Vil INETH gå høyere i år?
INETH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut INETH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:20:36 (UTC+8)

Inception Restaked ETH (INETH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.