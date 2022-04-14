Incept (INCEPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Incept (INCEPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Incept (INCEPT) Informasjon INCEPT is an experiment that introduces 10,000 "dimensional tokens" built on the experimental ERC-4D token standard. ERC-4D combines the features of ERC-20 and ERC-6551, enabling tokens to function both as tradable assets and as wallets that can hold other assets, including NFTs and other tokens. This multi-layered, recursive structure allows tokens to manage, trade, and store assets in a decentralized ecosystem, creating a new form of liquidity for a wide range of assets, from digital to real-world. Key innovations include a Grandfather Paradox mechanism for enhanced security and a deque architecture for flexible asset management. This project provides practical applications in areas such as decentralized finance (DeFi), real-world asset tokenization, digital asset management, and governance automation. Through its advanced functionality, INCEPT enables more complex financial instruments and portfolio management systems, offering a new dimension to token interactions in decentralized ecosystems. Offisiell nettside: https://incept.build Teknisk dokument: https://incept.build/resources/INCEPT.pdf

Incept (INCEPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Incept (INCEPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 45.87K $ 45.87K $ 45.87K Total forsyning: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Sirkulerende forsyning: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.87K $ 45.87K $ 45.87K All-time high: $ 892.39 $ 892.39 $ 892.39 All-Time Low: $ 2.02 $ 2.02 $ 2.02 Nåværende pris: $ 4.59 $ 4.59 $ 4.59

Incept (INCEPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Incept (INCEPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INCEPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INCEPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INCEPTs tokenomics, kan du utforske INCEPT tokenets livepris!

