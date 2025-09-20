Incept (INCEPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 892.39$ 892.39 $ 892.39 Laveste pris $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.85% Prisendring (7D) -2.85%

Incept (INCEPT) sanntidsprisen er $4.92. I løpet av de siste 24 timene har INCEPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INCEPT er $ 892.39, mens den rekordlave prisen er $ 2.02.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INCEPT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Incept (INCEPT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.19K$ 49.19K $ 49.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.19K$ 49.19K $ 49.19K Opplagsforsyning 10.00K 10.00K 10.00K Total forsyning 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Nåværende markedsverdi på Incept er $ 49.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INCEPT er 10.00K, med en total tilgang på 10000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.19K.