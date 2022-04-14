INCASWAP (INCA) tokenomics
INCASWAP (INCA) Informasjon
Inca Swap Ecosystem
Inca Swap is an innovative DeFi ecosystem that combines efficiency, security and interoperability, functioning as a multichain DEX integrated with solutions such as NFTs and a bridge between networks. Focused on MatChain, the project offers fast transactions, low fees and an optimized decentralized experience.
DEX on MatChain
MatChain's scalable infrastructure allows Inca Swap to provide efficient and cost-effective exchanges. With EVM compatibility, the platform guarantees support for multiple tokens and high performance, ideal for traders and liquidity providers.
Inca NFTs
NFTs play an important role in the ecosystem, offering utility and exclusivity:
Exclusive Benefits: Discounts, early access to features and special rewards.
Marketplace: Direct NFT transactions on MatChain with reduced fees.
Engagement: Exclusive drops for premium NFT holders.
MatChain to BSC Bridge
The MatChain to Binance Smart Chain (BSC) connectivity expands the reach of Inca Swap. The bridge facilitates fast and secure transfers between networks, promoting interoperability, increased liquidity and competitive costs.
Inca Token
The Inca Token is the heart of the ecosystem, acting as a governance and benefit tool. It offers
Fee discounts and higher returns in liquidity pools.
Staking and farming incentives for liquidity retention.
Optimized Performance: Fast and cost-effective swaps on MatChain.
Multichain Connectivity: Efficient bridge with BSC.
Inca Pix: The Web3 Gateway
Inca Pix is a groundbreaking feature that bridges the Brazilian Pix payment system to the Web3 ecosystem on MatChain.
INCASWAP (INCA) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for INCASWAP (INCA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
INCASWAP (INCA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak INCASWAP (INCA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet INCA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange INCA tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår INCAs tokenomics, kan du utforske INCA tokenets livepris!
INCA prisforutsigelse
Vil du vite hvor INCA kan være på vei? Vår INCA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
