INCASWAP (INCA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 10.22$ 10.22 $ 10.22 Laveste pris $ 0.02492511$ 0.02492511 $ 0.02492511 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

INCASWAP (INCA) sanntidsprisen er $0.385043. I løpet av de siste 24 timene har INCA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til INCA er $ 10.22, mens den rekordlave prisen er $ 0.02492511.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har INCA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

INCASWAP (INCA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 365.79K$ 365.79K $ 365.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 385.04K$ 385.04K $ 385.04K Opplagsforsyning 950.00K 950.00K 950.00K Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på INCASWAP er $ 365.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på INCA er 950.00K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 385.04K.