Hva er IRS

INC Reward Service (IRS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i INC Reward Service (IRS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

INC Reward Service (IRS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for INC Reward Service (IRS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 218.31K $ 218.31K $ 218.31K Total forsyning: $ 1.56T $ 1.56T $ 1.56T Sirkulerende forsyning: $ 1.56T $ 1.56T $ 1.56T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 218.31K $ 218.31K $ 218.31K All-time high: $ 0.00000918 $ 0.00000918 $ 0.00000918 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om INC Reward Service (IRS) pris Kjøp IRS nå!

INC Reward Service (IRS) Informasjon Offisiell nettside: https://pulseium.com

INC Reward Service (IRS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak INC Reward Service (IRS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IRS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IRS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IRSs tokenomics, kan du utforske IRS tokenets livepris!

IRS prisforutsigelse Vil du vite hvor IRS kan være på vei? Vår IRS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IRS tokenets prisforutsigelse nå!

