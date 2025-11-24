INC Reward Service pris i dag

Sanntids INC Reward Service (IRS) pris i dag er --, med en 13.03% endring de siste 24 timene. Nåværende IRS til USD konverteringssats er -- per IRS.

INC Reward Service rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 230,947, med en sirkulerende forsyning på 1.56T IRS. I løpet av de siste 24 timene IRS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00000918, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har IRS beveget seg -1.52% i løpet av den siste timen og -38.15% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

INC Reward Service (IRS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 230.95K$ 230.95K $ 230.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 230.95K$ 230.95K $ 230.95K Opplagsforsyning 1.56T 1.56T 1.56T Total forsyning 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

Nåværende markedsverdi på INC Reward Service er $ 230.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IRS er 1.56T, med en total tilgang på 1555369000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 230.95K.