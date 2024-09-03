Inbred Cat (INBRED) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Inbred Cat (INBRED), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Inbred Cat (INBRED) Informasjon the cat is in bread. $inbred cat is a crypto community takeover project started on 3/09/2024. the cat in bread was found abandoned but with the love and support of the community, a new meme token was born. with the power of cats, bread, and laughs, $inbred cat is building a new type of supportive economy. lets get this bread. Offisiell nettside: http://inbredcatonsol.com/

Inbred Cat (INBRED) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Inbred Cat (INBRED), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 351.67K $ 351.67K $ 351.67K Total forsyning: $ 994.51M $ 994.51M $ 994.51M Sirkulerende forsyning: $ 994.51M $ 994.51M $ 994.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 351.67K $ 351.67K $ 351.67K All-time high: $ 0.00385518 $ 0.00385518 $ 0.00385518 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00035361 $ 0.00035361 $ 0.00035361 Lær mer om Inbred Cat (INBRED) pris

Inbred Cat (INBRED) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Inbred Cat (INBRED) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet INBRED tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange INBRED tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår INBREDs tokenomics, kan du utforske INBRED tokenets livepris!

INBRED prisforutsigelse Vil du vite hvor INBRED kan være på vei? Vår INBRED prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se INBRED tokenets prisforutsigelse nå!

