In The MEME Time (ITMT) Informasjon In The MEME-Time is a tap game that has a light enjoyable fun clock attached to it. Tick Tock This game will fuses stops here elements of strategy, management, and learning appealing to a wide range of players interested in the crypto space while introducing core concepts of crypto. In The MEME-Time, players have the opportunity to earn and trade in-game coins. They will also be able to compete in tournaments and have profit earned poured back into the ecosystem. This benefit provides engagement by providing rewards for gameplay. Offisiell nettside: https://www.inthememetime.sucks/ Kjøp ITMT nå!

In The MEME Time (ITMT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for In The MEME Time (ITMT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Total forsyning: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Sirkulerende forsyning: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M All-time high: $ 0.00499285 $ 0.00499285 $ 0.00499285 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00141254 $ 0.00141254 $ 0.00141254 Lær mer om In The MEME Time (ITMT) pris

In The MEME Time (ITMT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak In The MEME Time (ITMT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ITMT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ITMT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ITMTs tokenomics, kan du utforske ITMT tokenets livepris!

