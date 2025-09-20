In The MEME Time (ITMT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00166089 24 timer lav $ 0.00190624 24 timer høy All Time High $ 0.00499285 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) +1.91% Prisendring (7D) -5.76%

In The MEME Time (ITMT) sanntidsprisen er $0.00181618. I løpet av de siste 24 timene har ITMT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00166089 og et toppnivå på $ 0.00190624, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ITMT er $ 0.00499285, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ITMT endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, +1.91% over 24 timer og -5.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

In The MEME Time (ITMT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.82M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.82M Opplagsforsyning 999.96M Total forsyning 999,958,871.765846

Nåværende markedsverdi på In The MEME Time er $ 1.82M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ITMT er 999.96M, med en total tilgang på 999958871.765846. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.82M.