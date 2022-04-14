IN MEMES WE TRUST ($TRUST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i IN MEMES WE TRUST ($TRUST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Informasjon IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token, It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency. We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth! We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene. In memes we trust ! Offisiell nettside: https://inmemeswetrust.net/ Kjøp $TRUST nå!

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for IN MEMES WE TRUST ($TRUST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.58K $ 19.58K $ 19.58K Total forsyning: $ 870.02M $ 870.02M $ 870.02M Sirkulerende forsyning: $ 870.02M $ 870.02M $ 870.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.58K $ 19.58K $ 19.58K All-time high: $ 0.00100456 $ 0.00100456 $ 0.00100456 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om IN MEMES WE TRUST ($TRUST) pris

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak IN MEMES WE TRUST ($TRUST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $TRUST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $TRUST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $TRUSTs tokenomics, kan du utforske $TRUST tokenets livepris!

