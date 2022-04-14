Impossible Finance (IF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Impossible Finance (IF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Impossible Finance (IF) Informasjon The first two Impossible Finance products revolve around yield & autonomous community creation. Versus TradFi’s low yields, defi yield protocols have been a killer app, but impermanent loss still looms large. Instead, focusing on low-IL asset pools such as EUR and JPY stablecoins, where central banks have negative interest rates, or non-dividend yielding synthetics (hint: high growth stocks don’t have dividends) like synthetic TSLA, we propose the first wave of “Impossible Yield” products powered by our stablecoin swap, StableXswap. Taking a page out of Aave & Synthetix’ playbook, this also encourages us to integrate many synthetic assets, lending protocols, and cross-chain solutions to aggregate liquidity. This yield generated from stable EUR, JPY, or TSLA pools is unbeatable by TradFi, at least until the ECB changes policies, the Japanese population pyramid inverts, or Elon Musk changes his website’s FAQ. In early 2021, we saw Wall Street Bets clash with Robinhood & hedge funds, putting emphasis on addressing retail users’ needs without sacrificing user autonomy. Beyond avoiding business models that actively harm users (i.e. selling flow to frontrunners, or hiding spreads to mask fees), why would you ever accept dividendless holdings when defi can give you yield? That’s Impossible Finance: we’re hellbent on providing better financial instruments for the world. The second release of Impossible Finance products tackle crypto’s best killer app: fundraising. In the wake of 2017 ICO scams, Vitalik posited DAICOs, (DAO + ICOs), where project teams could raise smart- contract vested funds, provided they achieve certain milestones. Governors determined whether the team was still building, or else refund investors. However, 2018 lacked robust governance and voting portals (i.e.snapshot.page), let alone real products to invest in. Today, we propose the launch of self-sustaining- initial-dex-offerings, or SSIDOs. With the power of yield from our AMMs and partner protocols, a team that raises $10M with a $2M burn rate can be self-sustaining with just 20% APY, creating a new raise once, build forever model. The Andre’s of the world can find capital & liquidity and no longer need to rely on cexes and rent-seeking private investment funds to pay the bills. Meanwhile, vesting stable LP tokens from the fundraise stay within our AMM, which creates sticky TVL. Teams that raise via this system get automatically transparent banking, while traders get access to steady liquidity, anti-rugpull peace of mind. Our mission at Impossible Finance will be to continue finding win-wins for traders, investors, projects, and protocols alike. Offisiell nettside: https://impossible.finance/ Kjøp IF nå!

Impossible Finance (IF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Impossible Finance (IF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 62.93K Total forsyning: $ 10.09M Sirkulerende forsyning: $ 10.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 62.93K All-time high: $ 7.94 All-Time Low: $ 0.00461201 Nåværende pris: $ 0.00618704

Impossible Finance (IF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Impossible Finance (IF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IFs tokenomics, kan du utforske IF tokenets livepris!

