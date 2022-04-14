Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Impossible Finance Launchpad (IDIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Impossible Finance Launchpad (IDIA) Informasjon

Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap.

The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible.

https://impossible.finance/

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Impossible Finance Launchpad (IDIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 14.11M
Total forsyning:
$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 748.39M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 18.86M
All-time high:
$ 3.51
All-Time Low:
$ 0.0088129
Nåværende pris:
$ 0.01885728
Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Impossible Finance Launchpad (IDIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet IDIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange IDIA tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår IDIAs tokenomics, kan du utforske IDIA tokenets livepris!

