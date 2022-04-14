Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Impossible Finance Launchpad (IDIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Informasjon Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible. Offisiell nettside: https://impossible.finance/ Kjøp IDIA nå!

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Impossible Finance Launchpad (IDIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.11M $ 14.11M $ 14.11M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 748.39M $ 748.39M $ 748.39M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.86M $ 18.86M $ 18.86M All-time high: $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 All-Time Low: $ 0.0088129 $ 0.0088129 $ 0.0088129 Nåværende pris: $ 0.01885728 $ 0.01885728 $ 0.01885728 Lær mer om Impossible Finance Launchpad (IDIA) pris

Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Impossible Finance Launchpad (IDIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IDIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IDIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IDIAs tokenomics, kan du utforske IDIA tokenets livepris!

IDIA prisforutsigelse Vil du vite hvor IDIA kan være på vei? Vår IDIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se IDIA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!