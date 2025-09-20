Impossible Finance Launchpad (IDIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01963549 $ 0.01963549 $ 0.01963549 24 timer lav $ 0.01998154 $ 0.01998154 $ 0.01998154 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01963549$ 0.01963549 $ 0.01963549 24 timer høy $ 0.01998154$ 0.01998154 $ 0.01998154 All Time High $ 3.51$ 3.51 $ 3.51 Laveste pris $ 0.0088129$ 0.0088129 $ 0.0088129 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) +0.55% Prisendring (7D) +0.79% Prisendring (7D) +0.79%

Impossible Finance Launchpad (IDIA) sanntidsprisen er $0.01978206. I løpet av de siste 24 timene har IDIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01963549 og et toppnivå på $ 0.01998154, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IDIA er $ 3.51, mens den rekordlave prisen er $ 0.0088129.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IDIA endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, +0.55% over 24 timer og +0.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.83M$ 14.83M $ 14.83M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.82M$ 19.82M $ 19.82M Opplagsforsyning 748.39M 748.39M 748.39M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Impossible Finance Launchpad er $ 14.83M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IDIA er 748.39M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.82M.