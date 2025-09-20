Dagens Impossible Finance Launchpad livepris er 0.01978206 USD. Spor prisoppdateringer for IDIA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IDIA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Impossible Finance Launchpad livepris er 0.01978206 USD. Spor prisoppdateringer for IDIA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk IDIA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.01981781
+0.60%1D
+0.60%1D
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:13:41 (UTC+8)

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01963549
$ 0.01963549$ 0.01963549
24 timer lav
$ 0.01998154
$ 0.01998154$ 0.01998154
24 timer høy

$ 0.01963549
$ 0.01963549$ 0.01963549

$ 0.01998154
$ 0.01998154$ 0.01998154

$ 3.51
$ 3.51$ 3.51

$ 0.0088129
$ 0.0088129$ 0.0088129

-0.15%

+0.55%

+0.79%

+0.79%

Impossible Finance Launchpad (IDIA) sanntidsprisen er $0.01978206. I løpet av de siste 24 timene har IDIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01963549 og et toppnivå på $ 0.01998154, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til IDIA er $ 3.51, mens den rekordlave prisen er $ 0.0088129.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har IDIA endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, +0.55% over 24 timer og +0.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Markedsinformasjon

$ 14.83M
$ 14.83M$ 14.83M

--
----

$ 19.82M
$ 19.82M$ 19.82M

748.39M
748.39M 748.39M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Impossible Finance Launchpad er $ 14.83M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på IDIA er 748.39M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.82M.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Impossible Finance Launchpad til USD ble $ +0.0001087.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Impossible Finance Launchpad til USD ble $ -0.0023166928.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Impossible Finance Launchpad til USD ble $ -0.0044939835.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Impossible Finance Launchpad til USD ble $ -0.007848183542216333.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0001087+0.55%
30 dager$ -0.0023166928-11.71%
60 dager$ -0.0044939835-22.71%
90 dager$ -0.007848183542216333-28.40%

Hva er Impossible Finance Launchpad (IDIA)

Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Ressurs

Offisiell nettside

Impossible Finance Launchpad Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Impossible Finance Launchpad (IDIA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Impossible Finance Launchpad (IDIA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Impossible Finance Launchpad.

Sjekk Impossible Finance Launchpadprisprognosen nå!

IDIA til lokale valutaer

Impossible Finance Launchpad (IDIA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Impossible Finance Launchpad (IDIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om IDIA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Impossible Finance Launchpad (IDIA)

Hvor mye er Impossible Finance Launchpad (IDIA) verdt i dag?
Live IDIA prisen i USD er 0.01978206 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende IDIA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på IDIA til USD er $ 0.01978206. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Impossible Finance Launchpad?
Markedsverdien for IDIA er $ 14.83M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av IDIA?
Den sirkulerende forsyningen av IDIA er 748.39M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forIDIA ?
IDIA oppnådde en ATH-pris på 3.51 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på IDIA?
IDIA så en ATL-pris på 0.0088129 USD.
Hva er handelsvolumet til IDIA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for IDIA er -- USD.
Vil IDIA gå høyere i år?
IDIA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut IDIA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:13:41 (UTC+8)

